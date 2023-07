Napoli | Zielinski si avvicina alla Lazio | ecco l’offerta

(Di sabato 22 luglio 2023) Ilascoltadellaper: offerta da 20 milioni più bonus recapitata a De Laurentiis Piotrè pronto a lasciare il. Il centrocampista polacco resta il grande obiettivo dellaper quanto riguarda la sostituzione di Milinkovic-Savic. Nella giornata di ieri gli agenti del ragazzo sono stati a Dimaro e hanno presentato a De Laurentiisdi Claudio Lotito: 20 milioni più bonus per il cartellino e 4 al giocatore. C’è attesa ora per la risposta del patron dei campani che da un’iniziale richiesta di 35 è sceso a 30 e culla comunque anche la possibilità del rinnovo.

