(Di sabato 22 luglio 2023), tutti al sole sui. Siamo nel lido abusivo al di sotto del Palazzo degli Spiriti, in una zona in cui l?accesso sarebbe interdetto ? come segnalato...

Commenta per primo Quinto giorno di allenamento per ilche è in ritiro a Dimaro. Rudi Garcia ha ritrovato Osimhen e Kvaratskhelia (tra gli altri) di rientro dopo qualche giorno in più di riposo per gli impegni con le rispettive nazionali. Ecco il ...Tra i big con qualche giorno in più di riposo, il primo a rientrare sara Frank Anguissa , centrocampista delpronto a fare capolino a Dimaro oggi per poi allenarsi con il gruppo nelle prossime ore. Il centrocampista camerunese riabbraccerà Rudi Garcia , allenatore che ha già conosciuto in Francia ...GOLLINI - Come anticipato da Calciomercato.com era atteso a Dimaro tra la giornata di ieri e ... L'ulteriore conferma che sarà un calciatore delanche per la stagione 2023/24. Arriva dall'...

Napoli, riecco i lettini abusivi sequestrati a Marechiaro quattro giorni fa ilmattino.it

Marechiaro, tutti al sole sui lettini sequestrati. Siamo nel lido abusivo al di sotto del Palazzo degli Spiriti, in una zona in cui l’accesso sarebbe interdetto – come ...Quinto giorno di allenamento per il Napoli che è in ritiro a Dimaro. Rudi Garcia ha ritrovato Osimhen e Kvaratskhelia (tra gli altri) di rientro dopo qualche giorno in più di riposo per gli impegni ...