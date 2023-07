Napoli | presentazione show a Dimaro | il rinnovo | i balli e la coppa scudetto

L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente De Laurentiis davanti ai tifosi presenti in piazza a Dimaro in occasione delladel nuovo. ' Oggi il contratto di Di Lorenzo è stato rinnovato fino al 2029', le parole del numero uno azzurro che blindano di fatto il capitano deltricolore, ...DIMARO - Festa in Val di Sole, oltre sei mila tifosi napoletani festeggiano il, con la squadra campione d'Italia presentata nella piazza di Dimaro. Dal nuovo tecnico Rudi Garcia - salutato da una grande ovazione - al bomber Osimhen , tutti i giocatori sono sfilati sul ......al 2028 Il capitano del, Giovanni Di Lorenzo, ha rinnovato fino al 2028 con opzione per un altro anno: lo ha annunciato il presidente De Laurentiis sul palco di Dimaro durante la...

Presentazione Napoli a Dimaro, De Laurentiis annuncia il rinovo di Di Lorenzo e fa una promessa per il 12 agosto Virgilio Sport

L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente De Laurentiis davanti ai tifosi presenti in piazza a Dimaro in occasione della presentazione del nuovo Napoli. "Oggi il contratto di Di Lorenzo è ...Oltre sei mila tifosi partenopei hanno celebrato i campioni d'Italia e accolto con un'ovazione il nuovo tecnico Rudi Garcia ...