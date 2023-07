Napoli | neonato in scooter sull’autostrada con i genitori Il video | “Arrestateli”

(Di sabato 22 luglio 2023) Diventa virale sui social unche mostra una giovane coppia in motorino con il figlio piccolo,-Salerno. Una situazione estremamente pericolosa, oltre che per ovvie ragioni illegale. Le immagini hanno indignato molti utenti. A rilanciarle sui propri canali il parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra Italiana, Francesco Emilio Borrelli: “Deputato, untrasportato in questo modo vergognoso su uno. Questiandrebbero proprio arrestati. Eravamo sulla-Salerno”, si legge nel messaggio che accompagna il filmato.

