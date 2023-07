Napoli | De Laurentiis | “Vi prometto un importante annuncio per il 12 agosto”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 22 luglio 2023) Aurelio De, presidente del, ha promesso unil 12, durante la presentazione della squadra a Dimaro. NOTIZIE CALCIO. Aurelio De, il presidente del, ha preso il centro della scena durante l’evento di presentazione della squadra a Dimaro, rivelando il prolungamento del contratto di Di Lorenzo, il capitano della squadra. Durante la serata tradizionale di presentazione della squadra in Val di Sole, Deha annunciato l’estensione del contratto del capitano. La squadra, dopo una settimana di allenamenti intensivi in Trentino, ha salito il palco per un caloroso benvenuto dai tifosi, con la notizia del rinnovo del contratto come punto culminante. Tra tutti i ...