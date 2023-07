Muore ciclista 17enne durante il giro dell’Austria Caduto in una discesa Gara annullata Atleti assistiti dalla Croce Rossa

Da corrieredellosport.it Tremenda tragedia in Austria, dove unitaliano di 17 anni, Jacopo Venzo, è morto a seguito di un incidente durante la prima tappa delle 48esima Junioren Rundfahrt in Alta Austra. Il ragazzo è rovinosamente caduto durante la ...Il giovaneè purtroppo deceduto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. I suoi familiari sono giunti a Linz durante la scorsa notte per essere vicini a lui. A seguito dell'accaduto,...Iljunior vicentino Jacopo Venzo , 17enne di Cartigliano (Vicenza) è morto in Austria dopo una terribile caduta in discesa durante la prima tappa della Junioren Rundfahrt. L'annuncio è arrivato ...

Cade nel giro dell'Austria, muore ciclista 17enne vicentino Agenzia ANSA

Il giovane ciclista Jacopo Venzo, 17 anni, originario di Cartigliano, ha perso la vita in Austria dopo una terribile caduta in discesa durante la prima tappa della gara Junioren Rundfahr ...Una notizia straziante. È morto Jacopo Venzo, lo junior che era rimasto vittima di una caduta in discesa ieri, durante la prima tappa del Giro dell’Alta Austria, poi annullata. A comunicarlo è stata… ...