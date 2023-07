Mosca | morto un giornalista russo Altri 4 feriti dalle bombe a grappolo

(Di sabato 22 luglio 2023) Il corrispondente militare dell’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti, Rostyslav Zhuravlev, è rimasto ucciso durante bombardamenti ucraini nella zona di operazioni speciali. Lo riferisce Ria Novosti in apertura del suo sito, è pubblicando un’immagine del. Anche il fotografo corrispondente militare dell’agenzia di stampa è stato colpito ed è rimasto ferito. Il bombardamento...

