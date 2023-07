Morte Andrea Purgatori | l' autopsia sarà effettuata entro martedì - I dubbi sulla diagnosi

... la Procura di Roma apre un'inchiesta sullaLeggi Anche È mortoPurgatori: da Ustica a Emanuela Orlandi, una vita alla ricerca della verità Leggi Anche Roma,Purgatori: due ...... incaricato dal pm di CagliariVacca, l'autopsia sul piccolo di due mesi deceduto tra le ... Dagli accertamenti non sono emersi elementi che chiariscono le cause delladel neonato, deceduto ...Hanno la coscienza a posto i due medici indagati nell'inchiesta della Procura di Roma che deve far luce sulladiPurgatori. Come riferisce all' Ansa l'avvocato Fabio Lattanzi che li rappresenta, il professor Gianfranco Gualdi e il dottor Claudio di Biasi si dicono 'sicuri che gli accertamenti ...

Accelera l'indagine sulla morte di Andrea Purgatori, due indagati Agenzia ANSA

Affiorano dubbi e domande, per la famiglia il giornalista sarebbe morto per le complicazioni determinate da una radioterapia 'errata' ...La famiglia è rappresentata dall’avvocato Gianfilippo Cau e difesa da Alessandro e Michele Gentiloni Silveri. In una nota spiegano di voler andare fino in fondo. «La famiglia di Andrea… Leggi ...