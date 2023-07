Monza | 5 reti in amichevole | doppietta di Machin | subito in gol un nuovo acquisto

A disposizione:: al 7' pt Machin J. ((Ita)) , al 45'+1 pt Carboni V. ((Ita)) al 17' pt Barzotti M. (Giana Erminio (Ita)) . Descrizione gol: su corner corto di Ciurria per Machin il ......de Expansion MX gara d'esordio tra Venados e Tlaxcala finita 3 - 1 mentre in Venezuela senza...Jerusalem mentre tra le amichevoli tra poco in campo Udinese e Paphos quindi a seguire spazio a...Dal 1 il tecnico bianconero lancerà Rovella , reduce da prestito al, e nel corso del match ci ... Lecomplessive, come lo scorso anno, saranno probabilmente almeno tre. Le probabili ...

Monza, 5 reti in amichevole: doppietta di Machin, subito in gol un ... Calciomercato.com

La diretta live di Monza - Giana Erminio a cura del nostro inviato a Temù Federico Ferrario IL FILM DEL SECONDO ...La diretta live di Monza - Giana Erminio a cura del nostro inviato a Temù Federico Ferrario IL FILM DEL SECONDO ...