Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | italiani in gara oggi 23 luglio | orario tv | dove vederli

(Di sabato 22 luglio 2023) Via alle batterie, in serata (pomeriggio italiano) le prime finali Via alle gare diaidi, con l’inizio delle competizioni in vascadomenica 23. L’Italia guidata dal direttore tecnico Cesare Butini punta a replicare il risultato deidi Budapest, chiusi con 5 ori, 2 argenti e 2 bronzi. “E’ difficile ripetersi: possiamo raccogliere un numero di medaglie congruo al nostro movimento, mantisco certamente il massimo impegno degli atleti e di tutto lo staff”, le parole di Butini. Si parte con le prime batterie, dalle 3.30 del mattino in Italia, con i primi azzurri in. Le gare disaranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD in chiaro. A pagamento su Sky Sport ...

FUKUOKA Un ranista zen. Quasi un ossimoro, nonostante questo sia un Mondiale in Giappone. Possibile "Per ora sono molto sereno, anche perché non sono l'uomo da battere". Eppure è il campione in ...Napoli . Tutto secondo pronostico. La Nuova Zelanda non poteva essere un grande ostacolo per il Setterosa. La squadra di Silipo si è imposta per 14 - 7 guadagnandosi i quarti di finale nel Mondiale in ...di Fukuoka pronti al via da domani fino al 30 luglio. In Giappone la rappresentanza dall'imolese sarà numerosa coni ranisti Federico Poggio, Simone Cerasuolo, Martina Carraro e la new entry ...

Mondiali di nuoto, tuffi: il video del bronzo di Pellacani-Santoro nel sincro misto 3 m RaiNews

A Milano dal 22 luglio i Mondiali di scherma. Il marchigiano è una delle punte di diamante della nazionale di fioretto e molto altro come una passione fortissima per la moda ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...