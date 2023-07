Mondiali femminili 2023 | date | calendario | risultati e dove vederli

(Di sabato 22 luglio 2023) Tutte le informazioni sui, dallee gli orari italiani delle gare apoter vedere le partite in tv e streaming Dopo imaschili, conclusisi a dicembre 2022 con la vittoria dell’Argentina in finale sulla Francia, l’estatefra luglio e agosto offrirà agli appassionati anche i, 9ª edizione del Campionato del Mondo di calcio riservato a calciatrici donne. Il torneo sarà ospitato da Australia e Nuova Zelanda, e vede al via 32 Nazionali fra cui anche l’Italia del Ct. Milena Bertolini, che a differenza del suo pari ruolo nella squadra maschile, Roberto Mancini, è riuscita a portare le ragazze a giocarsi al trofeo. Le Azzurre per puntare al titolo ...

Un gol di Amalie Vangsgaard fa volare la Danimarca all'esordio aidi calcio 2023, in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. All'HBF Park di Perth le scandinave soffrono contro la Cina, che dimostra organizzazione e compattezza, ma ...Bruun: 'sogniamo di arrivare fino alla fine' "Sogniamo di arrivare fino in fondo, penso che tutti quelli che vanno ailo sognino. Non c'è dubbio che vedrai una squadra danese che giocherà ...I consigli del giorno 23 luglio 2023 sono dedicati alla prima giornata deie alla Liga Profesional Argentina Domenica 23 luglio si giocano le gare valide per la prima giornata deie per ila ventiseiesima giornata della Liga ...

La partita Olanda D - Portogallo D di Domenica 23 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 1° giornata dei Mondiali Femminile ...Olanda - Portogallo prima partita ai Mondiali di Calcio Femminile delle vicecampionesse. Precedenti, giocatrici ora partita.