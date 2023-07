Mondiali donne | Giappone si ripete | ' grazie' e spogliatoio pulito

(Di sabato 22 luglio 2023)perfettamentee in ordine, e un '' scritto su una lavagna. La nazionale femminile delha lasciato così la sala nello stadio di Hamilton, in Nuova Zelanda, dopo la ...

La nazionale maschile era stata un esempio aiin Qatar, lasciando sempre gli spogliatoi in uno stato impeccabile. Un comportamento rispettoso, che peraltro aveva tenuto anche a Russia 2018 e ...L'Inghilterra, campionessa d'Europa in carica, ha battuto di misura (1 - 0) Haiti nella sua prima partita al Mondiale femminile di calcio. Un rigore trasformato dall'attaccante del Bayern Monaco ...

Mondiali donne: 'manita' del Giappone allo Zambia Agenzia ANSA

