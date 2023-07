Mondiali di Scherma | l’Italia parte bene | Isola e Nuccio al tabellone principale

(Di sabato 22 luglio 2023) Milano – Comincia come meglio non si poteva il Mondiale di Milano 2023 per. Nella prima giornata di fasi preliminari si sono qualificati per ilsia Federicanella spada femminile che Riccardonella sciabola maschile, che raggiungono gli altri azzurri già ammessi per diritto di ranking. Nella spada femminile Federicachiude la fase a gironi con 5 vittorie e 1 sconfitta, qualificandosi direttamente (senza passare per gli assalti a eliminazione diretta) aldi martedì 25 a cui erano già ammesse le altre spadiste azzurre Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio (tutte tra le “top 16” del ranking internazionale). Si qualifica al...

femminile e Riccardo Nuccio nella sciabola maschile superano le eliminatorie e raggiungono gli altri azzurri qualificati di diritto per il ranking al tabellone principale dei Mondiali di scherma, al MiCo di Milano. Esauriti i biglietti per le giornate che assegneranno medaglie ai Mondiali di scherma, cominciati oggi con i turni preliminari a Milano. Fino al 30 luglio l'arena del MiCo (ex Palalido) sarà quindi gremita di pubblico per l'evento che assegna i titoli iridati.

FRASCATI (scherma) - Tra la nutrita spedizione azzurra, che prenderà parte alla 68esima edizione, ben sei rappresentati della Frascati Scherma: Chiara Mormile (Spada); Michele Gallo (Sciabola); Aria .Nella prima giornata di fasi preliminari, i due azzurri si sono qualificati sia nella spada femminile che nella sciabola maschile ...