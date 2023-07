Mondiali Canottaggio Under 23 | Italia fantastica a Plovdiv | 4 ori nelle prime finali

(Di sabato 22 luglio 2023)– Sei medaglie, quattro d’oro e due d’argento, più il primo posto provvisorio nel medagliere delle nazioni è il bottino dell’nella prima giornata didei23 diin Bulgaria. Sul Maritza River a, la squadra azzurra si laurea campione del mondo nel quattro con maschile e, tra i Pesi Leggeri, nel due senza femminile e nel quattro di coppia sia maschile che femminile, conquistando anche i secondi posti dei due senza maschili, sia pesante che leggero. Il tutto in attesa di domani, giornata conclusiva dei23, con l’Italremo in garaultime settedel programma. Per quanto riguarda le gare odierne, il primo titolo mondiale ...

Così la sindaca Katia Tarasconi e l'assessore allo Sport Mario Dadati salutano il successo dell'atleta piacentina Maria Sole Perugino che, nella prima giornata di finali ai Mondiali Under 23 di canottaggio. Appuntamento domenica mattina a Plovdiv Dopo avere raggiunto la semifinale, il quattro di coppia del ravennate Marco Prati conquista anche la finale ai Mondiali Under 23 di canottaggio in corso a Plovdiv.

La piacentina Maria Sole Perugino oro ai Mondiali di canottaggio Under 23, le congratulazioni della sindaca Katia Tarasconi e dell'assessore allo Sport. Dopo avere raggiunto la semifinale, il quattro di coppia del ravennate Marco Prati conquista anche la finale ai Mondiali Under 23 di canottaggio in corso a Plovdiv, in Bulgaria.