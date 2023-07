Milano | Maullu Fdi | ' Montanelli giornalista simbolo | bersaglio di chi protesta a vario titolo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 luglio 2023) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Indro era un grandeche di fronte a queste proteste avrebbe certamente reagito con una delle sue frasi 'Per fortuna che il ridicolo non uccide perché altrimenti in Italia ci sarebbe una strage'.sembra essere diventatodi tutti coloro cheno a, questa volta di pseudo ecologisti che per farsi notare e non avendo argomenti hanno pensato di imbrattare la sua statua per avere un po' di notorietà. L'augurio è che i responsabili siano presto individuati e assicurati alla giustizia". Così Stefano, deputato e coordinatore di Fratelli d'Italia a