Milano | Extinction Rebellion prende di mira la statua di Montanelli | «L’area dei Giardini è pericolosa» Fontana | «Ennesima buffonata»

Leggi su open.online

(Di sabato 22 luglio 2023) Ladel giornalista Indroè stata avvolta con un nastro giallo e nero dagli attivisti di. Sul basamento del monumento che si trova neipubblici diè stato avvolto un nastro giallo e nero. Alcuni cartelli incollati recano le scritte: “Ariaper la salute umana” e “Nell’aria che stai respirando sono stati rilevati inquinanti oltre la soglia di sicurezza per la salute umana”. «del parco, così come l’intera pianura padana viene definita ‘per la salute umana’ dalla comunità scientifica, soprattutto per anziani e bambini», scrivono gli ambientalisti. Gli attivisti nei giorni scorsi avevano già «reso inaccessibili» per gli stessi motivi tramite nastro ...