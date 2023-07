Bari: 4 (98) 46 (82) 49 (80) 28 (79) 78 (73): 28 (97) 37 (86) 11 (60) 24 (57) 40 (56) Firenze: 63 (82) 44 (72) 3 (71) 24 (69) 19 (62) Genova: 25 (110) 68 (70) 15 (65) 5 (58) 20 (54): ...... Pescara 2,502,37 Genova 2,37 Macerata 2,37 Venezia 2,35 Ravenna 2,31 Forlì 2,31 Modena 2,...14 Rimini 2,14 Bologna 2,13 Brescia 2,13 Siena 2,12 Sassari 2,11 Arezzo 2,08 Biella 2,072,...Nel 1983 ha vinto il Concorso Dino Ciani a, e nel 1985 è stato premiato al celeberrimo ... Museo Nazionale del Cinema, Conservatorio di musica 'Giovanni Pierluigi Da Palestrina',, ...

Milano-Cagliari come Roma-New York: l'estate folle dei voli ilGiornale.it

Ma lo stesso schema si ripete in altre rotte molto comuni: quelle che collegano Milano e Roma con le principali mete nostrane, ossia Venezia, Palermo, Catania e Cagliari. Quadro desolante per i voli ...L'Inter ha raggiunto l'accordo ufficiale per la cessione in prestito di Oristanio al Cagliari, così sfuma l'ipotesi di scambio per Bonazzoli ...