Milan | UFFICIALE il colpo Okafor Confermato | avrà la 17 spoilerata da Leao | Primapagina

...definitivo per una cifra di 14 milioni di euro più bonus e col calciatore che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 da 2 milioni di euro annui più bonus COMUNICATO- ACè ...FOTOGALLERY Foto Twitter Lazio %s Foto rimanenti serie a Arthur alla Fiorentina: acquisti ufficiali in A Ilha il suo nuovo attaccante:l'arrivo di Okafor dal Salisburgo che ha ...Okafor rossonero fino al 2028: adesso è. A stretto giro di posta è arrivato anche l'annuncio del: 'ACè lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni ...

Milan, ufficiale Okafor fino al 2028: ha scelto la maglia numero 17 - Sportmediaset Sport Mediaset

Noah Okafor è un nuovo calciatore del Milan. Al Salisburgo vanno 15 milioni bonus compresi, contratto fino 2028 per lo svizzero.Il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Okafor, attaccante ex Salisburgo, trasferitosi in rossonero per una cifra intorno ai 13 milioni di euro. L'attaccante svizzero, nelle scorse ...