Milan | le parole di Pulisic | ' Ecco cosa mi ha detto Pioli per convincermi'

Una scelta semplice, dettata dal progetto milanista. Christian Pulisic è convinto della propria decisione. L'esperienza al Chelsea non è stata convincente, e per questo si è voluto rimettere in gioco ...Spero di poter dare tanto ale vincere in questi anni' LA SCELTA GRAZIE A... - 'Come ho detto, lescambiate con Pioli. Mi è sembrata subito la decisione più giusta per me' LA TOURNEE USA ...Ho parlato con Pioli, è bastato poco per trasferirmi al, mi sono bastate poche conversazioni , pochee mi ha convinto subito. Mi ha fatto capire che questo è il club giusto per me', le ...

Okafor al Milan, le parole dell'agente: "Merita questo palcoscenico" numero-diez.com

Christian Pulisic è intervenuto dalla sede della tournée americana del Milan con parole di grande fiducia in vista della prossima stagione ...Noah Okafor è già stato una spina nel fianco del Milan durante la scorsa edizione della Champions League, segnando contro i rossoneri quando indossava la maglia del Salisburgo.