Migranti | conferenza di Roma | Italia ruolo guida nel Mediterraneo | iniziativa senza precedenti

(Di sabato 22 luglio 2023) Un’politica. Così fonti diplomatiche annunciano la primainternazionale su sviluppo e migrazioni che si terrà domenica 23 luglio alla Farnesina. Un appuntamento così importante da far registrare la predella presidente della commissione europea, Ursula Von der Leyen. Ladi domenica a“è organizzata sudel Presidente del consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, con l’obiettivo di avviare un percorso internazionale. E rappresenta un ulteriore tassello dell’azione diplomatica a tutto campo del governono con al centro ilallargato”. E’ quanto sottolineano fonti diplomatiche in vista del meeting internazionale. “Si tratta – ...

... e ripresa da molte Ong e media arabi, descrive più delle parole il dramma dei... In vista della imminenteInternazionale Mena e Migrazioni di domenica prossima, 23 luglio, che ...L'obiettivo, in concomitanza con lainternazionale su sviluppo e migrazioni promossa dalla premier Giorgia Meloni, è "contrapporre alla narrazione governativa sul Mediterraneo e sull'...... Ong varie, preti sempre pronti a spalancare le porte ai. Sono i duri e puri che sparano a palle incatenate sulladi domenica sull'Africa, voluta da Giorgia Meloni per lanciare il ...

Conferenza internazionale sulle migrazioni, le associazioni scrivono ... Osservatorio Repressione

Con la Conferenza, Meloni - sottolineano le fonti - intende dare all'Italia un "ruolo guida nel Mediterraneo allargato" per affrontare le emergenze che il ...L'Italia prosegue nella sue attività diplomatica a tutto campo con al centro il Mediterraneo allargato. C'è attesa per la conferenza internazionale su ...