Michela Persico irresistibile con gli shorts | visione bollente Foto

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 22 luglio 2023)fa impazzire tutti i suoi follower su Instagram: lacon glimanda in tilt tutti quanti, è meravigliosa.con gli(Credits: Instagram) – Juvedipendenzaancora una volta manda in tilt Instagram con unain cui mette in mostra tutta la sua bellezza. A volte basta davvero poco per rendere virale un contenuto e la moglie di Daniele Rugani della Juventus lo sa bene: questa volta la ragazza classe 1991, che è ormai da tantissimo tempo sposata con il difensore centrale dei bianconeri, ha davvero “esagerato”, per così dire, sebbene ...