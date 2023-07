Meteo | le previsioni in Campania per sabato 22 luglio 2023

(Di sabato 22 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,22 luglio. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4696m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Allertepreviste: afa. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4624m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e ...

Secondo ledei meteorologi, sarà un bel fine settimana d'estate, caldo ma non afoso. O comunque non ... " Nel corso del fine settimana - spiegano gli esperti del CentroPiemonte - l'...Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Sabato 22 luglio 2023 In mattinata nubi basse sul settore centro - orientale della regione con rischio di qualche ...... più o meno esposti pubblicamente, incapaci di fare una distinzione trae clima, di leggere l'... Non vuol dire avere la sfera di cristallo, ma interpretare correttamente numeri esu cui ...

Meteo: ma c'è o No una FINE di questo CALDO Ci sono Novità! iLMeteo.it

Anche per la giornata di sabato 22 luglio, afa e caldo da bollino rosso con temperature massime roventi prossime ai 40 gradi in molte città e punte sui 43. Le ondate di calore, dunque, non si placano ...Il meteo nel weekend sarà caratterizzato da sole e caldo a Sassari e dintorni. Per oggi 22 luglio 2023 è prevista una giornata ...