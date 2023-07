(Di sabato 22 luglio 2023) su Tg. La7.it - Leonel calcio americano e vain gol. Non poteva esserci esordio migliore per il campione argentino approdato all', che ha nel suo ...

Leonel calcio americano e va subito in gol. Non poteva esserci esordio migliore per il campione argentino approdato all'Inter Miami, che ha nel suo staff anche David Beckham . Il giocatore ...Prima amichevole per il Napoli chenel suo precampionato contro l'Anaune. E' il primo Napoli di Rudi Garcia che vince 6 - 1 ma ... Alla fine il punteggio recita 6 - 1 grazie ai gola segno ...Inoltre, nel moviecome attrice Dua Lipa: la cantante veste i panni della Barbie sirena. IL ... mentre i truccatori si sonoal lavoro per creare un effetto pelle 'abbronzata naturale'. I ...

Messi debutta con l'Inter Miami e va subito in gol - IL VIDEO TGLA7

Leo Messi debutta nel calcio americano e va subito in gol. Non poteva esserci esordio migliore per il campione argentino approdato all'Inter Miami, che ha nel suo staff anche David Beckham .Ovviamente c'è stato un momento Messi quella sera, ma è stato così perfetto che avrebbe potuto essere scambiato per un palcoscenico. Perfino David ...