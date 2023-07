Messa in tv domenica 23 luglio | programma | orari | canale e diretta streaming

(Di sabato 22 luglio 2023) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di23. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 9:50, verrà traslainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale ...

La Terza Giornata mondiale dei nonni e degli anziani si celebra questain tutte le diocesi del mondo. A Roma, il cuore della Giornata sarà la, presieduta da papa Francesco alle10 nella ...Tv2000 e Radio inBlu2000 domani,23 luglio, dalle 10, trasmettono in diretta dalla basilica di San Pietro lapresieduta da Papa Francesco in occasione della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Alle 12 la ......sul passo del Vangelo di16 luglio, esorta i giovani ad essere "il terreno buono dove il seme dà frutti", perché "potete essere voi ad immagine di Maria Santissima che si èin fretta, ...

Giornata nonni e anziani: Cremona, domenica messa in cattedrale e ... Servizio Informazione Religiosa

In San Pietro cinque di loro daranno la croce del pellegrino ai partenti per Lisbona. Gabriella Gambino: nell’amicizia con un ragazzo la persona matura può ritrovare l’entusiasmo per un grande ideale ...È in programma domani, domenica 23 luglio, alle ore 19 nell'Eremo di Sant'Erasmo la cerimonia in ricordo del comandante Andrea Golfera, pilota del Canadair precipitato sedici anni fa nel tentativo di ...