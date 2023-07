(Di sabato 22 luglio 2023) Il caso, che gratta gratta tale non è, si chiude con una telefonata di prima mattina: Giorgiachiama Marina Berlusconi. Antefatto: la dichiarazione a Palermo sulla figlia del Cav. “che non è... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ne approfitto per ricordare a chi avesse voglia di farsi del male che lae il suo partito ...lanciato un piano di riconfigurazione sociale e antropologica in linea con le tesi del Grande...... pur se tirato, presentandola come il 'grande' che introduce una fantasmagorica riforma ... il leader del partito di Marattin, Matteo Renzi, ha colto l'occasione per ricordare chelo aveva ...... che giustifichi il. Insomma, il caldo sembra aver annebbiato la politica italiana, mentre i problemi veri rimangono li, irrisolti e senza proposta seria di soluzione. E mentre Giorgia...

Meloni e il reset dopo il voto: rimpasto e addio Fiamma. I pensieri su La Russa Il Foglio

La premier telefona a Marina Berlusconi e chiude il caso. Dopo le Europee, congresso e conferenza programmatica, intanto rinvia Atreju. Dice che è pronta "a non immolarsi" per Santanchè e sul presiden ...La creazione di una ZES unica per tutto il SUD deve essere una occasione di rilancio territoriale del Fortore al fine di dare un forte e concreto impulso allo sviluppo economico del nostro territorio ...