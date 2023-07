Medici e ferie | ospedali non chiudono ma 57% dottori salta riposi settimanali

(Di sabato 22 luglio 2023) Roma, 22 lug. - Tempo di vacanze anche per i, che negliitaliani d'estate, per non lasciare senza assistenza i pazienti, devono lavorare di più in quasi la metà dei casi per sopperire ...

"Pur riducendo le attività d'estate, se gli ospedali non chiudono perlo si deve ai sacrifici sostenuti daiper coprire la carenza di personale già di per sé cronica", evidenzia la Fadoi....Fadoi - Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti sulla carenza diospedalieri soprattutto nel periodo estivo. 'Il periodo estivo con le necessarie e opportune...

Roma, 22 lug. (Adnkronos Salute) - Tempo di vacanze anche per i medici, che negli ospedali italiani d'estate, per non lasciare senza assistenza i ...StampaE’tempo di vacanze anche per i medici, che negli ospedali della Campania d’estate si rimboccano le maniche per non lasciare senza assistenza i pazienti, aumentando il volume di lavoro in quasi l ...