Mbappé-Psg | è rottura Il Real Madrid tenta il grande colpo

(Di sabato 22 luglio 2023) Il Psg non convocaper la tournèe americana: Al-Khelaifi furioso con il suo giocatore che non vuole rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno. Sullo sfondo ilche vuole ildi mercato

L'Al Hilal è pronta a ricoprire d'orocon un ingaggio da 400 milioni di euro in due anni , favorendo poi il suo trasferimento - a cifre inferiori rispetto a quelle richieste dal- al Real ......non sarà ancora stato ceduto e se non si sarà costituito un gruppo alternativo di almeno dieci giocatori - tra cui lo stesso- di cui facciano parte giocatori sotto contratto con il(tra ...Estratto dell'articolo da www.repubblica.it kylian mbappe […] Le strade dele di Kyliansono ormai percorsi differenti. Il club parigino ha deciso di escludere dalla lista dei convocati per la tournée del precampionato in Giappone il ...