Mbappé è pronto a sedersi in panchina fino alla fine del suo contratto col Psg

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 22 luglio 2023) Dopo l’annuncio del Psg di aver deciso di lasciare a casaper la tournée in Asia e la conseguente minaccia di lasciarlo inper l’intera stagione, se non si deciderà a firmare il rinnovo, è arrivata la reazione dell’attaccante. Dall’Inghilterra SkySports riporta chea sacrificare la sua stagione restando in, ma non ha intenzione di cedere alle pressioni del Psg Tuttavia, la reazione immediata dia quella che èine non giocare al PSGdel suola prossima estate. Essere capitano della Francia e gli euro in arrivo la prossima estate non alterano il suo pensiero. È ...