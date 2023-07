(Di sabato 22 luglio 2023) I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo e della componente aeronavale del Corpo, “nell’ambito di un articolato dispositivo di contrasto ai traffici illeciti via mare”, in prosecuzione e completamento dell’operazione di servizio che ha portato, nella giornata di ieri, al più importante sequestro dimai realizzato sull’intero territorio nazionale– oltre 5,3 tonnellate – hanno eseguito il sequestro preventivo, disposto dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo che coordina le indagini, della motonave Plutus, battente bandiera di Palau, e il fermo di 15(2 ucraini, tra i quali il comandante della nave – 8 turchi e 5 azeri) costituenti l’equipaggio della nave madre. L’intervento, condotto con l’impiego di numerosi mezzi aerei e navali – costieri e alturieri – del Comando Operativo Aeronavale di ...

Maxisequestro cocaina, Gdf arresta altre 15 persone Adnkronos

Palermo, 22 lug. (Adnkronos) - I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo e della componente aeronavale del Corpo, "nell’ambito di un articolato dispositivo di contrasto ai traffici illeciti via ...La nave Plutus, battente bandiera di Palau bloccata dalla guardia di finanza dopo avere scaricato 5 tonnellate di cocaina al peschereccio Ferdinando D’Aragona, è arrivata al porto di Termini Imerese [ ...