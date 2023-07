Martiri dell’Ossezia del Sud | l’invito dell’Ambasciatore Mauro Murgia il 5 agosto a Pesaro

Leggi su strumentipolitici

(Di sabato 22 luglio 2023) Era l’8del 2008, quando l’esercito georgiano, aggredì senza mezze misure il pacifico popolodel Sud, un territorio che da anni lotta per il riconoscimento della propria indipendenza, situato nel Caucaso, al confine con la Russia e rivendicato dalla Georgia. Quella tremenda notte, tra il 7 e l’8 di, decine, anzi centinaia di missili e di colpi d’artiglieria pesante, devastarono il territorio della piccola Repubblica. Molte furono le città e i paesi completamente distrutti, a cui si aggiunsero migliaia di morti tra donne e bambini, vittime di tremende torture e di stupri. Oltre ai caduti osseti, si ricordano anche centinaia di soldati della Federazione Russa presenti come osservatori, accorsi in difesa del popolo osseto, che grazie al loro intervento evitarono il peggio e scacciarono l’oppressore georgiano ...