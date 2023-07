Martina Franca | infermiere aggredito al pronto soccorso | colpito alla testa

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 22 luglio 2023) (Adnkronos) – "Ennesima aggressione a un operatore sanitario presso ildel presidio ospedaliero di". Lo rende noto la Asl di Taranto. Unè statocon molta violenza, riportando ferite, mentre era impegnato nel triage di un paziente tarantino recatosi in ospedale per un accertamento non urgente. Come spiega l'azienda sanitaria, giunto alil paziente in questione si è recato in toilette nei pochi minuti di attesa. Al ritorno in postazione, dopo aver notato che l’effettuava il triage a un altro paziente, giunto nel frattempo gravemente ferito, con evidenti perdite di sangue, con tagli profondi da motosega, ha reagito ...