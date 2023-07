Martina Franca | infermiere aggredito al pronto soccorso | colpito alla testa

Roma, 22 lug. - 'Ennesima aggressione a un operatore sanitario presso il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di'. Lo rende noto la Asl di Taranto. Un infermiere è stato colpito alla testa con molta violenza, riportando ferite, mentre era impegnato nel triage di un paziente tarantino recatosi in ...Un infermiere in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di, in provincia di Taranto, è stato aggredito da una persona in attesa che gli ha lanciato contro una bottiglia piena d'acqua, colpendolo al volto e provocandogli una forte contusione. ...Gianfranco Chiarelli, due volte deputato ed attualmente commissario della Camera di commercio di Taranto, è stato nominato vicesegretario nazionale dell'Udc. Il politico diè inoltre coordinatore, per il partito centrista, coordinatore sud Italia in vista delle elezioni europee 2024.

Ospedale di Martina Franca, pronto soccorso: infermiere colpito da un 'paziente' con una bottiglia piena d'acqua Ieri Virgilio

