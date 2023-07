Marina parlava da figlia | però sembrava Silvio Berlusconi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 22 luglio 2023) Ricapitolando. Nel bel mezzo dello scontro tra politica e magistratura acceso dal ministro Nordio che – maestro delle parole in libertà – aveva messo in dubbio l’utilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso ladi, aveva scritto una lettera per spiegare che il padre era stato “perseguitato” dalla magistratura. C’era in quella lettera anche un attacco ai magistrati che a Firenze indagano sui mandanti delle stragi del 1993: tra gli indagati risultavae ora è rimasto solo Marcello Dell’Utri. Per spegnere l’inevitabile recrudescenza provocata dalla “discesa in campo” la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sculacciato Nordio accusandolo di essere “troppo poco politico” (dove “politico” è sinonimo di “furbo”) e ci ci ha ...