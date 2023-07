Marina Berlusconi e Meloni smontano le invenzioni e le illazioni della sinistra

Leggi su iltempo

(Di sabato 22 luglio 2023) Panna montata in salsa progressista. L'ennesimo tentativo (fallito come al solito) di creare tensione all'interno del centrodestra. Di sollevare inesistenti polemiche e di porre l'accento su presunte divisioni tra le varie anime dei conservatori. Sono bastate due frasi lapidarie per spengere un incendio che, in realtà, non aveva mai attecchito. Per mettere i puntini sulle "i" e rimandare al mittente certe. «In questi giorni, gli organi di informazione hanno ampiamente parlatomia lettera inviata al Giornale, la cui unica motivazione era quella di denunciare, innanzitutto come figlia, la persecuzione giudiziaria subita da mio padre e il tentativo di operare su di lui una vera e propria damnatio memoriae». Parole secche e precise, che non lasciano spazio alle interpretazioni, quelle pronunciate ieri da...