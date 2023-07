Marcos Antonio vittima di un tweet razzista | “Finalmente la Lazio senza giocatori di colore”

Ieri su Twitter il calciatore ha risposto con stile al post razzista di un ultrà, che ha scritto: 'Con gli ultimi acquisti e la ormai prossima cessione di, torneremo ad avere una rosa senza giocatori di colore: buongiorno', con tanto di cuore nero e emoticon utilizzato per rappresentare il saluto fascista. 'Tutta la S. S. Lazio è ...Commenta per primo Aumentano le voci a sostegno di, dopo il pessimo episodio di razzismo che lo ha riguardato ieri. La Lazio ha già condannato il gesto , schierandosi in difesa del proprio tesserato. Sui social si sono moltiplicati i ...'Tutta la S. S. Lazio è orgogliosa di avere in squadra'. Il club biancoceleste in un post su Twitter prende così ulteriormente posizione contro il vergognoso messaggio razzista scritto da un tifoso, peraltro presente ad Auronzo secondo ...

Lazio, la società al fianco di Marcos Antonio: 'Quel commento è frutto di inciviltà. Vergogna' Calciomercato.com

[themoneytizer id=”99064-6] Nel corso della serata di ieri inevitabile la risonanza avuta da un commento razzista nei confronti di Marcos Antonio, dopo che il brasiliano ha risposto all’insulto su Tw ...CENTROCAMPO LAZIO RICCI ZIELINSKI - La Lazio, dopo l'acquisto di Valentin Castellanos, si concentra sul centrocampo. L'addio di Milinkovic-Savic ha lasciato un vuoto pesante nel reparto biancoceleste ...