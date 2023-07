Marco Bezzecchi | quale futuro per il ragazzo a fine anno?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 22 luglio 2023) Il 2023 sarà unimportantissimo per. Il centauro di VR46 Racing Team è in lotta per i primissimi posti della classifica piloti del Motomondiale 2023 e avedrà scadere il suo contratto con la flotta Ducati.potrebbe essere ildel giovane pilota italiano in vista del 2024? Di questo, ma di molto altro, ha parlato il suo agente in una recente intervista. Le parole dell’agente di(Credit foto: Mooney VR46 Racing Team)“Sorpreso da? Onestamente no, è qualcosa che ci aspettavamo. Per noi, che lo vediamo allenarsi ogni giorno, sia in pista che fuori, non è stata una sorpresa. Abbiamo sempre riconosciuto il suo talento e questa era la strada che ci ...