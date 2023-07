Maltempo a Venezia | l' acqua diventa arancione | cosa è successo

...in amichevole il; calcio di inizio previsto per le ore 17. Seconda uscita stagionale per i rossoblù di Alberto Gilardino, dopo l'annullamento dell'incontro con il Tyrol per; al ...... localmente di forte intensità, su Lombardia, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, FriuliGiulia, Emilia - Romagna e Marche". "I fenomeni " precisa la ...Ancorain Veneto Molte chiamate anche oggi ai vigili del fuoco, tra le province die Padova, per un nuovo forte temporale che si è rovesciato nel primo pomeriggio, in Veneto. Si ...

Seconda tempesta di fulmini e grandine in Veneto: piante, alberi e vetri invadono le strade. Zaia estende lo s ilgazzettino.it

VENEZIA - Ancora maltempo a Venezia, raffiche di vento e temporale: crolla la rete di protezione dei ponteggi in piazza San Marco. Oggi, sabato 22 luglio, intorno alle 14 un maxi temporale ...Temporali e disagi in Emilia Romagna, a Bologna il centro della città è stato colpito da una forte grandinata, con chicchi grandi come noci che ...