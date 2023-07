Il presidente della Bielorussia "Alexanderè partito per unadi lavoro nella Federazione Russa, dove domani incontrerà il suo omologo russo Vladimir Putin". Lo riferisce Ria Novosti. "Putin dovrebbe avere un colloquio con ...Il presidente della Bielorussia, Aleklander, sarà domani ina Mosca dall'amico Putin per rinsaldare il cosiddetto Stato dell'Unione, quell'organismo sovranazionale che cela l'...si recherà in Russia per unadi lavoro. L'ordine del giorno dei colloqui coprirà un'ampia gamma di argomenti fondamentali per lo sviluppo delle relazioni bilaterali: questioni di ...

Lukashenko in visita di lavoro in Russia, domani vedrà Putin Agenzia ANSA

Il presidente della Bielorussia "Alexander Lukashenko è partito per una visita di lavoro nella Federazione Russa, dove domani incontrerà il suo omologo russo Vladimir Putin". Lo riferisce Ria Novosti.Zuppi alla Casa Bianca, stasera incontro con Biden. Riaperto parzialmente al traffico il ponte di Kerch. Mosca stop ad accordo, ma pronta a fornire gratis il grano all’Africa ...