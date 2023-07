Lucida ossessione | la trama del film del 2020

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 22 luglio 2023)(My Nightmare Landlord)thriller del, racconta la storia di Lydia, una ragazza che cerca un nuovo appartamento in cui vivere e quando incontra Drew, accetta la sua proposta di andare ad abitare in uno degli appartamenti gestiti da lui. L’affittuario è molto attraente ed anche la casa è bella. Quello che Lydia non sa ancora, è che Drew è uno stalker. Ladi, vede Lydia (Caroline Harris), una giovane studentessa che dopo aver chiuso una relazione, si trasferisce in un complesso di appartamenti gestito da Drew (Ignacyo Matynia). L’appartamento è davvero bello e Lydia vi si trasferisce col suo gatto Pumpkin. Drew abita nell’appartamento sopra il suo e Lydia non sa ancora che l’uomo ha attenzioni morbose nei suoi confronti. ...