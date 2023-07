Lucida ossessione | la recensione | un thriller senza arte né parte

(Di sabato 22 luglio 2023) Ladi, film dove la protagonista, reduce da una rottura sentimentale, finisce nel mirino di uno psicopatico, proprietario della casa che ha appena affittato. Su Rai 2 e disponibile su RaiPlay. La giovane Lydia frequenta l'università ed è piena di sogni, prossima a una laurea e carica di ambizioni sul proprio futuro. Reduce dalla recente separazione con Tim, il quale aveva cominciato a diventare violento e dipendente dall'alcool, è ora alla ricerca di una nuova sistemazione dopo aver trovato momentanea ospitalità dalla sua migliore amica Kaylee. Come vi raccontiamo nelladi, la ragazza pensa di aver trovato la casa ideale quando un intervento del suo ex spinge l'agente immobiliare a chiudere ogni rapporto con lei. Un contratto ...

Rai Due propone questa sera uno dei migliori thriller targati HBO:. Il protagonista è un (impensabile) folle ...Come vi raccontiamo nella recensione di, la ragazza pensa di aver trovato la casa ideale quando un intervento del suo ex spinge l'agente immobiliare a chiudere ogni rapporto con ...... il quale - per l'appunto - replicò in maniera del tuttoe garbata con quei simpatici ... Salvini accostato a Hitler L'resta rivolta quasi esclusivamente al mondo del centrodestra (...

Lucida ossessione, cast e trama film SuperGuidaTV

Il ciclo Nel segno del giallo prosegue questa sera su Rai Due con un nuovo film, Lucida ossessione. Realizzato nel 2019, ma trasmesso sugli schermi americani in piena pandemia, la pellicola è stata ...In prima serata su Rai 2 il thriller "Lucida ossessione" con protagonisti Caroline Harris e Ignacyo Matynia: ecco la trama del film.