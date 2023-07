Luca Vismara fa chiarezza sul suo orientamento sessuale

Nella sciabola maschile l'Italia si presenterà ai nastri di partenza conCuratoli, Luigi ... L'Italia degli spadisti salirà in pedana con Davide Di Veroli, Federico, Gabriele Cimini e ...non ha mai fatto mistero del proprio orientamento s3ssuale, ma allo stesso tempo non ne ha mai parlato apertamente. Sappiamo che ha avuto un flirt con Tommaso Zorzi, ha raccontato di ...Nel maschile, i recenti Europei hanno detto che Davide Di Veroli e Federiconon temono ... con Luigi Samele che proverà a spingersi avanti anche nella gara singola (ancheCuratoli ha ...

Luca Vismara: Mai nascosto il mio orientamento sessuale, ho amato ... Fanpage.it

L’ex volto di Amici, il talent show di Maria De Filippi, spiega di provare attrazione sia per gli uomini che per le donne. Ecco perché ...Luca Vismara, ex protagonista di Amici e dell'Isola dei Famosi è tornato al centro dell'attenzione mediatica. Nell'ultimo periodo, l'ex naufrago è uscito ...