Liverpool | non solo l'Al-Ittihad su Fabinho | ci pensa una big tedesca

Commenta per primo Ilsi prepara a salutare Fabinho , corteggiato con insistenza dall' Al - Ittihad. Secondo Sky Sports Germany i sauditisono però gli unici in lizza per il centrocampista: il Bayern Monaco ...In Premier League, ilaveva sondato il terreno nelle scorse settimane, provando a ... Un interesse reale che peròsi è ancora concretizzato in un'offerta vera e propria. Ci sarebbe da ...è il primo club inglese a cui è stato accostato l'attaccante ex Monaco, visto che nelle scorse settimane si era parlato anche del

Liverpool, non solo l'Arabia Saudita su Fabinho: il brasiliano piace anche a una big europea TUTTO mercato WEB

Il club Viola ha comunicato sui propri social l'arrivo del centrocampista brasiliano dal club bianconero, nell'ultima stagione in prestito al Liverpool ...Il centrocampista brasiliano, reduce da una stagione da dimenticare al Liverpool, è un nuovo giocatore della Fiorentina.