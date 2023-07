(Di sabato 22 luglio 2023) Nel corso del podcast "We are" dedicato al periodo pre-stagionale, il tecnico Jurgenha fatto il punto della situazione...

La nuova stagione si avvicina e ilnon sembra ancora al completo, masembra sereno e tranquillizza i tifosi: ' Ancora tre settimane e mezzo alla prima partita della stagione. Devono succedere alcune cose prima di allora,...Jurgenha commentato le voci che lo hanno avvicinato alla panchina della Germania, che cerca un ... L'unico vincolo è la lealtà che ho nei confronti del. Non posso lasciare il...4 - 2 alla prima uscita amichevole pre stagionale per ildi Jurgenche ha mosso i primi passi contro il Karlsruher. Un test che ha soddisfatto l'allenatore tedesco che ha avuto modo di caricare l'ambiente in vista dell'annata 2023 - 24, che ...

Liverpool, Klopp: 'Penso al campo, ma qualche giocatore deve ancora arrivare sul mercato' Calciomercato.com

"Guidare la Germania sarebbe un grande onore. Il problema che ostacola l'intera faccenda è la mia lealtà. Non posso lasciare la mia squadra adesso e dire ...L’incredibile storia del difensore colombiano, sbarcato ai Reds nel 2018 e poi spedito sette volte in prestito. Non ha mai ottenuto il permesso di lavoro ...