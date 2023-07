Liverpool | Klopp | «Devono entrare nuovi giocatori | avremo una buona squadra»

Anche l'ultimo anno, alla corte di Jurgenin quel dinon è servito a rilanciare le quotazioni del brasiliano che, ad appena 26 anni , 27 da compiere il prossimo 12 agosto, proverà a ...Commenta per primo Nel corso del podcast 'We are' dedicato al periodo pre - stagionale, il tecnico Jurgenha fatto il punto della situazione per i Reds e parlato del mercato in entrata: 'Ci sono così tante cose da fare, la finestra ...La nuova stagione si avvicina e ilnon sembra ancora al completo, masembra sereno e tranquillizza i tifosi: ' Ancora tre settimane e mezzo alla prima partita della stagione. Devono succedere alcune cose prima di allora,...

Nel corso del podcast "We are Liverpool" dedicato al periodo pre-stagionale, il tecnico Jurgen Klopp ha fatto il punto della situazione per i Reds e parlato del mercato in entrata: "Ci sono così tante ..."Guidare la Germania sarebbe un grande onore. Il problema che ostacola l'intera faccenda è la mia lealtà. Non posso lasciare la mia squadra adesso e dire ...