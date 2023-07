LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Thibaut Pinot in testa in mezzo ai suoi tifosi! Gruppo a 1’30”

(Di sabato 22 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELA CLASSIFICA DEI GPM 16.42 CI SIAMO! Quando mancano 15 km al traguardo inizia il Col du Platzerwasel! Ripartono subito i cori per! 16.41 La discesa è sostanzialmente terminata. La strada torna subito a salire con l’ultima vera salita di questode! A chiudere i giochi sarà il Col du Platzerwasel, con i7.1 km all’8.4%. 16.39 Gaudu è invece segnalato a +2’45” e dunque a circa 1’25” dalMaglia Gialla. Ilse sembra un po’ acciaccato ma senza conseguenze gravi. 16.38 Rimane sempre intorno ai 30” il vantaggio disu Pidcock, Harper e Barguil. Il ...

Grazie a A -per l'ospitalità. La setlist del concerto: 1. Numbers / Computer World 2. It's ...de France 1983 / Prologue /de France Étape 1 / Chrono /de France Étape 2 13. Trans ...... su tutti e , la Juventus si appresta a debuttare nel Soccer Champions2023 , la tournée ... In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfidasul nostro sito. ...Da Belfort a Le Markstein Fellering: 133 chilometri che decideranno ilde France 2023. Vingegaard ha più di sette minuti di vantaggio da gestire su Pogacar, ma restano cinque duri GPM da affrontare (con uno sconfinamento in Germania). I fratelli Yates si giocano il ...

LIVE Tour, 20ª tappa: Ciccone conquista la maglia a pois 31 anni dopo Chiappucci! La Gazzetta dello Sport

Si svolgerà domani, domenica 22 luglio 2023, la ventunesima e ultima tappa della 110ma edizione del Tour de France. In questa frazione si partirà da Saint-Quentin-en-Yvelines alle ore 16:30 e si arriv ...Il Tour di avvicina alla conclusione e lo fa proponendo una tappa in linea davvero spettacolare. La Belfort-Le Markstein misura solo 133,5 km ma propone ben sei Gran Premi della… Leggi ...