LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar attacca con Vingegaard e Gall sull’ultima salita!

(Di sabato 22 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELA CLASSIFICA DEI GPM 16.55 Adam Yates si riporta sul fratello Simon che nel frattempo si era portato su Pinot e Barguil. Il loro vantaggio è ora di 20” sugli inseguitori. Ricordiamo che ci sono 19” in classifica tra la quinta piazza di Simon Yates e la quarta di un insanguinato Carlos Rodriguez. 16.54 10 KM AL TRAGUARDO! SPETTACOLO FINO ALLA FINE AL! 16.53 Simon Yates allunga! Il britannico lascia lì Adam Yates, Carlos Rodriguez, Pello Bilbao, Jai Hindley ed uno splendido Tobias Johannessen. 16.52 Niente da fare per Barguil e Pidcock! Se ne vanno in tre! Eccezionaleche continua a fare l’andatura davanti a. Altri 3 km di salita, 11 totali ...