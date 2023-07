LIVE – Paolini-Sorribes Tormo | semifinale Wta Palermo 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 22 luglio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per la primadel torneo WTA 250 di(terra battuta). Per il secondo anno consecutivo l’azzurra ha raggiunto il penultimo atto. Nei quarti di finale, sotto per 3-1 e 0-40 nel set decisivo, ha messo a segno una splendida rimonta per avere la meglio nei confronti della russa Daria Kasatkina (numero undici del ranking mondiale). Peradesso c’è la top cento spagnola che, dopo aver avuto bisogno di tre parziali al primo turno per domare Elisabetta Cocciaretto, ha inserito il pilota automatico nelle successive due uscite. Le due non si sono ancora affrontate allo di circuito maggiore. La partita si preannuncia molto ...

Zimmermann e Sizikova attendono in finale le vincitrici della semifinale azzurra tra Moratelli - Rosatello ed Errani -, in programma domani.SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONI 21 luglio ...Due le tenniste azzurre presenti nel main draw, vale a dire Jasminee Martina Trevisan . ... Sarà possibile seguire il torneo anche in streaming tramite lastreaming disponibile sul sito ......seguire - Andreeva vs Osorio (Col) Campo 6 ore 17.30 - [3] Bucsa/Schoofs vs Gleason/Lechemia a seguire - Moratelli/Rosatello vs Anshba/Detiuc a seguire - Abduraimova/Lansere vs Errani/...

Palermo Ladies Open: Paolini-Kasatkina (live ora in tv) SuperTennis

Per il secondo anno consecutivo Sara Sorribes Tormo raggiunge le semifinali dei Palermo Ladies Open. La spagnola, n. 85 del ranking WTA, ha ...Sarà la russa Daria Kasatkina l'avversaria di Jasmine Paolini nei quarti di finale dei 34^ Palermo Ladies Open ...