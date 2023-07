LIVE – Paolini-Sorribes Tormo 4-4 | semifinale Wta Palermo 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 22 luglio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per la primadel torneo WTA 250 di(terra battuta). Per il secondo anno consecutivo l’azzurra ha raggiunto il penultimo atto. Nei quarti di finale, sotto per 3-1 e 0-40 nel set decisivo, ha messo a segno una splendida rimonta per avere la meglio nei confronti della russa Daria Kasatkina (numero undici del ranking mondiale). Peradesso c’è la top cento spagnola che, dopo aver avuto bisogno di tre parziali al primo turno per domare Elisabetta Cocciaretto, ha inserito il pilota automatico nelle successive due uscite. Le due non si sono ancora affrontate allo di circuito maggiore. La partita si preannuncia molto ...

SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONIè l'unica italiana ancora in corsa in singolare nel torneo, vinto in quattro occasioni da un'azzurra: due volte da Sara Errani (2008, 2012), una da Flavia ...31 (virtuale) nel ranking(è 38 della classifica ufficiale). Qinwen Zheng è dunque l'ultima ...in finale le vincitrici della semifinale azzurra tra Moratelli - Rosatello ed Errani -, in ...SEGUI ILDI- SORRIBES TORMO PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Sorribes Tormo scenderanno in campo oggi (sabato 22 luglio) . Le due giocatrici sono pianificate come ...

Palermo Ladies Open: Paolini-Kasatkina (live ora in tv) SuperTennis

Per il secondo anno consecutivo Jasmine Paolini ha raggiunto le semifinali dei Palermo Ladies Open. Numero 52 WTA e quinta testa di serie, sfida ...Dopo aver battuto la testa di serie del torneo e n.11 al mondo la tennista italiana affronterà la spagnola Sorribes Tormo ...