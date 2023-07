LIVE Italia-USA | Nations League volley 2023 in DIRETTA | gli azzurri si giocano l’accesso in finale

Leggi su oasport

(Di sabato 22 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi-USA, match valido per la seconda semidelladimaschile. Finalmente, dopo settimane di battaglia, è arrivato il momento di giocarsi le medaglie, glidi Fefè De Giorgi, Campioni d’Europa e del Mondo in carica, saranno pronti a dare battaglia per un posto ine per assicurarsi quindi un posto sul podio. L’non è mai saluta sul podio da quando questo torneo ha preso il nome diball, la nostra Nazionale ha svariate volte vinto la ...