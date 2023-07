LIVE Italia-USA 19-25 | Nations League volley 2023 in DIRETTA | azzurri contratti nel primo parziale

Leggi su oasport

(Di sabato 22 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 Pipe di Jaeschke. 3-3 MURO AD UNO PAUROSO DI ROMANO’ SU DEFALCO! 2-3 Ace di Jaeschke. 2-2 Rimpalli fortunati per gli USA, come quasi sempre accade, e spazzolata di Jaeschke. 2-1 Pipe in ricostruzione di Michieletto, gran giocata. 1-1 Lungo il servizio di Anderson. 0-1 Si riparte con untempo di Smith. 20:28set da archiviare velocemente per l’. Le differenze principali sono state due: il servizio e la ricezione, con gli statunitensi sempre in spinta dai nove metri e con gliin grossa difficoltà in ricezione, Giannelli con palla in mano è capce di far impazzire il muro avversario, purtroppo questo non è accaduto nel. Romanò deve assolutamente entrare in partita, solo ...